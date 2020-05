Kaymakam Yalçın'dan 105 yaşındaki Marziye nineye Anneler Günü çiçeği

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Mersin 'in Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Gözce Mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Marziye Gökmen'i ziyaret ederek, Anneler Günü dolayısıyla çiçek verdi. Marziye nineye, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından gönderilen, 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda adına dikilen fidan dikim sertifikasını da takdim eden Kaymakam Yalçın, ayrıca şehit annelerini de ziyaret etti.Bozyazı Kaymakamı Yalçın, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evinde ziyaret etti. 105 yaşındaki Marziye Gökmen ve kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak'ı da unutmayarak ziyaret eden Yalçın, annelere çiçek verdi.Kaymakam Yalçın ve beraberindekiler ilk önce Gözce Mahallesinde ikamet eden 105 yaşındaki Marziye Gökmen'i ziyaret ederek, çiçek verip Anneler Gününü kutladı. Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından gönderilen ve Türkiye'de yaşayan 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 kişiden birisi olması dolayısıyla Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda adına dikilen fidan dikim sertifikası da Yalçın tarafından Gökmen'e takdim edildi. Yalçın, "Valimizin sizlere selamını getirdim. Ellerinizden öpüyor. Allah sizlere sağlıklı ömürler nasip etsin. Sizler bizler için ulu çınarsınız. İnşallah tekrar ziyaretinize gelmek ve sağlık içerisinde görmek nasip olur" dedi.Ardından terör örgütü tarafından kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın Tekeli Mahallesinde oturan annesi Ünzüle Yabalak ile şehit anneleri Yadigar Yağ, Emine Kılıç, Senem Namdar ve Meryem Ünsal da ziyaret edilerek günleri kutlandı. Annelere çiçek ve hijyen seti verildi.Yalçın, "Salgın hastalık nedeni ile ellerinizi öpemiyorum. Sosyal mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor. Kalben ellerinizi öptüğümü bilmenizi isterim. İnşallah bu süreç kısa zamanda sona erer. Ben de o zaman gelip öpülesi ellerinizi mutlaka öpeceğim. Evde kalın. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar görüşürüz" ifadelerini kullandı.Yalçın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin en güzel örneği olan annelerin, yeri doldurulamayan dünyadaki en yüce varlıklardan biri olduğunu söyledi. Yalçın, "Yeryüzündeki en yüce görevi, her türlü zorluğa rağmen, karşılık beklemeden yerine getiren anneler, geleceği emanet edeceğimiz çocukları hayata hazırlamanın yanı sıra geleneksel kültür değerlerinin ve ortak geçmişin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da hayati bir rol oynamaktadırlar. Başta ülkemizin varlığı ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz anneleri olmak üzere fedakarlık ve karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Günün' en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Evde kal çağrısını yineliyorum" diye konuştu.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ise devleti her zaman yanlarında gördüklerini belirterek teşekkür etti. - MERSİN