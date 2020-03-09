Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı
Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personele karanfil dağıttı.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personele karanfil dağıttı.
Kaymakam Yalçın, Hükümet Konağında bulunan bütün birimleri dolaşarak görev yapan kadın personelin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi. Kadınlara verilen önemi bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Yalçın, "Türk toplumunda ve aile yaşamımızda çok seçkin ve saygın yeri olan kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini içtenlikle kutlarım. Bütün kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutlu hayatlar dilerim" dedi.
Hükümet Konağı kadın çalışanları ile orada bulunan kadınlar, sürpriz kutlama ve verilen karanfillerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip Kaymakam Yalçın'a teşekkür ettiler. - MERSİN
Kaymakam Yalçın, Hükümet Konağında bulunan bütün birimleri dolaşarak görev yapan kadın personelin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi. Kadınlara verilen önemi bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Yalçın, "Türk toplumunda ve aile yaşamımızda çok seçkin ve saygın yeri olan kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini içtenlikle kutlarım. Bütün kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutlu hayatlar dilerim" dedi.
Hükümet Konağı kadın çalışanları ile orada bulunan kadınlar, sürpriz kutlama ve verilen karanfillerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip Kaymakam Yalçın'a teşekkür ettiler. - MERSİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kaymakam Yalçın, kadınlara karanfil dağıttı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Arif Yalçın, Bozyazı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti