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Kaymakam Yavuz başarılı sporculara karnelerini ve hediyelerini verdi

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye Halter Federasyonu ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında derece alan sporcuları makamında ağırladı, öğrencilerin karnelerini ve ödüllerini verdi.

17.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:43Kaymakam Yavuz başarılı sporculara karnelerini ve hediyelerini verdi
Kaymakamı Naif Yavuz, Halter Federasyonu ile Gençlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında derece alan sporcuları makamında ağırladı, öğrencilerin karnelerini ve ödüllerini verdi.

10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 200 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında Bilecik ilimizde birincilik alan İlçemiz Atatürk Ortaokulu öğrencisi İrem Sökmez 64 kiloda Toplamda 92 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Yine Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi İrem Kapanca 42 kiloda Bilecik birincisi toplamda 64 kiloda ağılık kaldırarak Türkiye altıncısı oldu.

Kaymakam Yavuz, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Avrupa Halter Şampiyonasında üçüncü olan Milli Halterci Asya İpek' e sporda başarılı olmak adına öğrencilere olan ilgisi emeği ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Halter şampiyonasında Osmaneli'ni temsil ederek ilçeye ve kendilerine yaşattığı gururdan dolayı İrem Sökmez ve İrem Kapanca 'ya, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş Atatürk Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Ünlü 'ye teşekkür eden Kaymakam Yavuz, aynı zamanda böyle bir evlat yetiştirdikleri için öğrencilerin aile fertlerine de teşekkür etti. Yavuz, "Osmaneli'mizin böyle başarıları sporcuların çıkması sevindirici, onurlandırıcı ve gurur verici" ifade etti.

Kaymakam Yavuz, makamında ağırladığı spor dalında başarılı olan öğrencilere karnelerini ve hediyelerini taktim etti. - BİLECİK

Naif Yavuz, Osmaneli, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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