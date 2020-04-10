Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaymakam Yavuz'dan Polis Haftası kutlama mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:44
Kaymakam Yavuz'dan Polis Haftası kutlama mesajı
Bilecik 'in Osmaneli İlçe Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden günümüze kadar halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve görevini mesai mefhumu tanımaksızın her zaman layığıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatı olarak görülen Polis Teşkilatımız, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler ile halkımızın gönlünde haklı bir yere sahip olmuştur. Gücünü kanunlardan alan Polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır" dedi.

Son günlerde Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatının üstlendiği büyük sorumluluğa da dikkat çeken Kaymakam Yavuz, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm Emniyet mensuplarımızın polis haftasını içtenlikle kutluyor saygıyla anıyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Osmaneli, Bilecik, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Yavuz'dan Polis Haftası kutlama mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 11:29: Vali Deniz Emniyet teşkilatını kutladı - Haber 11:28: İngiliz ekonomist O'Neill: "Türkiye'nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip" - Haber 11:28: Konyaaltı Belediyesi'nden evde kalanlara kitap hediyesi - Haber 11:28: Urlalı kadınlar, sakız enginarını bu yıl sosyal medyadan satıyor - Haber 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber