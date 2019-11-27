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Kaymakam Yavuz öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Osmaneli'deki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte bir araya geldi.

27.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:20Kaymakam Yavuz öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.
'deki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte bir araya geldi.

Osmaneli Belediyesi düğün salonunda verilen yemekte Kaymakam Yavuz, davete katılan tüm öğretmenlerin masalarını tek tek ziyaret ederek, günlerini kutladı. Kaymakam Yavuz, yaptığı konuşmada, öğretmenler arasında kaynaşmayı sağlamak adına yemekte bir araya getirdiklerini belirterek, "Bugün ülke olarak, millet olarak, tek tutunduğumuz dal yine öğretmenler olacak ve yine sizlersiniz. Gerek demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olarak gördüğümüz öğretmenlerimize çok işler düşüyor. Bu vesileyle sizlere ne kadar çok şey yapsak azdır. Sizlerin öğrencilerinize verdiğiniz kıymeti bizlerin bilmesi gerekiyor. Anadolu'muzun her köşesinde öğretmenlerimizin bilgi beceri ve tecrübeleriyle dolu eserleri var. En ücra bölgelerde fedakarca görev yapan sizler yeri geldiğinde ana oldunuz, yeri geldiğinde baba oldunuz. Geleceğimiz adına bilgilerinizle sevgilerinizi katarak nesiller yetiştirdiniz. Öğretmenlerimizin haftasını tekrar tebrik ediyorum. Programın ve yemeğin hazırlamasında Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Döşü ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Düzenlenen yemek sonrasında Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Kaya tarafından voleybol turnuvası ile zeka oyunları dalında derece alan öğretmenlere kupaları ve plaketleri takdim edildi.

Düzenlenen yemeğe emekli öğretmenler de katıldı. - BİLECİK

Öğretmenler Günü, Osmaneli, Göksu, Güncel

Kaynak: İHA

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