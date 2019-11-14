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Kaymakam Yavuz okul bahçesindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, beraberinde Osmaneli Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile Osmaneli İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

14.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:51Kaymakam Yavuz okul bahçesindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
'in Kaymakamı Naif Yavuz, beraberinde Osmaneli Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile Osmaneli İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Kaymakam Yavuz yaptığı açıklamada "İlçemizdeki tüm okulları sık sık ziyaret ediyor, okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarını dinliyoruz. Osmaneli ilkokuluna geldiğimde ise öğretmen arkadaşlar bizlerden okulun bahçesinin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu söylediler ve inceledik gerçekten acilen ihtiyaç vardı. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. ve bugün de yapılan sıcak asfalt çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın teneffüslerde okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri için okul bahçesine sıcak asfalt çalışması İl Özel İdaresi ekiplerine yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Bizler çocuklarımıza daha iyi ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz" dedi.

Milli eğitim Müdürü Erhan Döş de okul bahçesine yapılan sıcak asfalt çalışması için Kaymakam Naif Yavuz'a Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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