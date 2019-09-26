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Kaymakam Yavuz veli toplantısına katıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Atatürk Ortaokulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından ilk veli toplantısı yapıldı.

26.09.2019 10:51Kaymakam Yavuz veli toplantısına katıldı
Bilecik'in Osmaneli İlçesi Atatürk Ortaokulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından ilk veli toplantısı yapıldı.

Öğrencilerin eğitim gördüğü sıralarda ve sınıflarda velilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıya, daha önceden okullara yapılacak olan veli toplantılarına gideceğini duyuran Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz da katılım sağladı. Velilerin toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kaymakam Yavuz, "Eğitim ve öğretim bir ekip işidir. Okul yönetimi, kadroları, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile beraber velilerimiz de bu ekibin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu başarıyı bir ekip ruhu ile çalışarak yakalamak zorundayız" dedi.

"İlçemizin eğitimde öğretimde başarısının en üst düzeyde olması için şahsım ve kurumum adına hiçbir desteği esirgemeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Önce eğitim, önce geleceğimiz olan öğrencilerimiz, ardından eğitimde kaliteyi yakalamak tek hedefimiz. Her birimiz veli olarak geçen her vaktin öğrencilerimizin, çocuklarımızın geleceği adına çok değerli olduğunun farkında olmalıyız" ifadelerini kullanan Kaymakam Yavuz, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda velilere; rehberlik hizmetleri, öğrencilerin durumları, sınav süreçleriyle ilgili rehber öğretmenleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Yıl içerisinde öğrencilerin göreceği dersler ve yapacağı sosyal etkinlikler üzerinde de karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi. - BİLECİK

Naif Yavuz, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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