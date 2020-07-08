Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde codiv-19 tedbirleri doğrultusunda yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Günhan Yazar da eşlik etti.

Türkiye genelinde yapılan denetlemeler çerçevesinde Bandırma'da kuaförler, kafeler, lokantalar, alışveriş merkezleri, dernekler ile lokaller denetlemeye tabi tutuldu. İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz denetimlere katılarak eksik gördükleri konularda esnaflara uyarılarda bulundular. Özelikle kafelerde ve lokantalarda birbirlerine yakın olarak oturanları uyaran İlçe kaymakamı Günhan Yazar, sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi.

Denetlemeler sonucunda açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, uygulamaların Türkiye genelinde yapıldığını vurgulayarak "Bugün Bandırma'da spor salonları, dernekleri, lokaller, kuaförler, düğün salonları ve toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri yapma nedenimiz vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını sağlamaktır. Bu konuda alınan tedbirler neticesinde ilçemizde 8 günden bu yana yeni vaka yaşanmıyor. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması konusunda biraz daha dikkatli olmasını diliyoruz. Denetimlere katılan katkı veren Bandırma Belediyesine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR