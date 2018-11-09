Kaymakam Yenidünya'dan Köy Ziyaretleri

Taşova
Kaymakamı Okan Yenidünya, Yolaçan, Hacıbey, Kızgüldüren, Güngörmüş ve Dutluk köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yenidünya, ziyarette köy muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Köyleri ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını yerinde dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını anlatan Yenidünya, "Amacımız vatandaşımızın sorun yaşamadan köylerde ikamet etmelerini sağlamak. İster şehirde ister köyde yaşasın herkesin aynı şartlarla sorunsuz ve rahat bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır." diye konuştu.
Taşova