Kaymakam Yenidünya'dan Şehit Aileleri Onuruna Yemek

Taşova
Kaymakamı Okan Yenidünya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri onuruna yemek verdi.
Yenidünya bir restoranda düzenlene yemek programında, şehit aileleri ile tek tek ilgilenip sohbet etti.
"Bizler için, vatanımız için şehit düşen vatan evlatlarımızın yakınları bizim için kutsal bir emanettir." diyen Yenidünya, "Bu emanetlere sahip çıkmak bizim insani bir görevimizdir. Bu vatan ve bizler onlara minnettarız. Bizim kapılarımız her zaman sizlere sonuna kadar açıktır." ifadesinde bulundu.
Çanakkale, Taşova, Güncel
Kaynak: AA