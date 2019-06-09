Kaymakam Yenidünya için veda yemeği düzenlendi

Eğitim için İngiltere
'ye gidecek olan Taşova
Kaymakamı Okan Yenidünya onuruna veda yemeği düzenlendi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen programa Yenidünya'nın ailesinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan
, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Mesleğin ilk yıllarında Taşova gibi bir güzel ilçede çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Yenidünya, "Hep birlikte güzel ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdik. Sizler devletine, milletine saygılı ve sevgili insanlarsınız. Kısa süre de olsa güzel dostluklar kurduk. Ben hakkımı helal ettim, var ise sizler de helal edin." dedi.
Konuşmaların ardından Okan Yenidünya'ya plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Kaynak: AA
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