Kaymakam Yenidünya, Muhtarlarla Buluştu

Taşova
Kaymakamı Okan Yenidünya mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Yenidünya, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.
Muhtarların, devletin köy ve mahalle temsilcileri olduğunu vurgulayan Yenidünya, "Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerdeki sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu ve elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde ve eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir aksaklıkta bizimle veya ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi o yerde yaşayan insanlarımız için faydalı olacaktır." dedi.
Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Yenidünya, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını kaydetti.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:11