Kaymakam Yenigün, Engelliler ile Bir Araya Geldi

Kütahya
'nın Pazarlar
İlçesi Kaymakamı Kerem Yenigün, Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Pazarlar Kiraz Çiçekleri Derneği üyelerini ve ilçede yaşayan engellilerle yemekte bir araya geldi.
Kaymakam Yenigün'ün daveti üzerine Pazarlar Meslek Yüksekokulu kafeteryasında gerçekleşen yemeğe katılan engelli vatandaşlar böylesi anlamlı bir günde kendilerini unutmadıkları için Kaymakam Yenigün'e teşekkür ettiler. 3 Aralık
Engelliler günü dolayısıyla Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan
, Ak Parti
Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci
, bazı daire amirleri Kiraz Çiçekleri Derneği üyeleri ve ilçede yaşayan engellilerle bir araya geldi. Engellilerle Sohbet ederek, sorunlarını dinleyen ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan Kaymakam Yenigün, yemek sonunda günün anısına engellilere çeşitli hediyeler verdi.
3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla gerçekleşen yemeğe katılan tüm engellilerle birlikte akşam yemeği yiyen Kaymakam Yenigün, bu tür birlikteliklerin engelliler için önemli bir sosyal etkiye sahip olduğunu ve engellilerin kendilerinin unutulmadığını hissettirmek adına ve gönül bağı oluşturmasına vesile olduğunu söyledi.
Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, "Son yıllarda engellilere dönük yapılan çalışmalar önemli aşamalar kaydetmiştir. Sizler ilçemizin farklı renklerini oluşturuyorsunuz ve bu renkleri ben daha fazla görünür kılmak istiyorum. Yakında tüm durumu analiz yapılan 72 engelli vatandaşımıza yönelik kurslar, etkinlikler, programlar düzenlemek adına ilgili müdürlüğümüz personelleriyle tek tek ziyaretlerde bulunarak birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Artık daha çok şey paylaşacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler gününü tebrik ediyorum" dedi.
Kaymakam Yenigün, ayrıca Engelli vatandaşlar ile birlikte vakit geçirmenin, onların yanlarında olduklarını hissettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Her fırsatta engellilerimiz ile bir araya gelmek hem bizi hem de engelli vatandaşlarımızı memnun ediyor. Biz her zaman kendilerinin yanındayız. Bunu kesinlikle unutmasınlar" dedi.
Kaymakam Yenigün'ün daveti üzerine memnuniyetlerini dile getiren Kiraz Çiçekleri Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş
, "Pazarlar'da ilk kez böyle bir etkinlik yapıldı. Bizleri unutmadıkları için Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımız bizleri çok mutlu etti ve engellilere verdiği değeri gösterdi. Sorunlarımızla yakından ilgilenerek en kısa zamanda çözüme kavuşturuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diyerek yaşadıkları memnuniyeti dile getirdiler.
Gerçekleşen yemek sonrası Kaymakam Yenigün, Kiraz Çiçekleri Derneği üyelerine ve yemeğe katılan engellilere çeşitli hediyeler vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.(MB-EFE) - KÜTAHYA
Dünya Engelliler Günü,Kütahya,Pazarlar
04 Aralık 2018 Salı 12:22