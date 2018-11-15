Kaymakam Yenigün, Köyleri Ziyaret Etti

15 Kasım 2018 Perşembe 11:34



15 Kasım 2018 Perşembe 11:34

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.Belirli program çerçevesinde köylerdeki vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Yenigün, köylerin sorunlarını yerinde incelemek ve neler yapılabileceğini yerinde görmek adına köy ziyaretlerine devam ettiğini belirtti.Bu çerçevede köyleri tanımak, vatandaşların dertlerine ortak olmak, yapılan ve yapılacak yatırımları yerinde incelemek için Kaymakam Kerem Yenigün, tüm daire amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Tepe Köy, Saray Köy, Orhanlar Köyü, Yenice Köy, Sofular Köyü, Örey Köyü ve Akşinik köylerini inceledi ve vatandaşları ziyaret ettiler.Köylerde yapımı devam eden ve biten çalışmalarını inceleyen Kaymakam Yenigün, vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Kaymakam Yenigün, vatandaşların sosyal yaşamlarını ve hayatlarını kolayca sürdürmeleri için çabaladıklarını kaydetti.Köylerde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yenigün, "Köylerimizin kalkınmasını hızlandırmak, sorunlarını görmek, yapılabilecek yatırımları yerinde incelemek amacı ile ilçemize bağlı Tepe Köy, Saray Köy, Orhanlar Köyü, Yenice Köy, Sofular Köyü, Örey Köyü, Akşinik köylerinde tüm daire amirleri ile birlikte incelemelerde bulunduk. Köylerde vatandaşların sorunlarını ve köylerin sorunlarını yerinde gördük. Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Köylerimizde yaşayan halkımızın sorunlarını çözmek için 7-24 saat çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Kaymakam Kerem Yenigün'ün köy ziyaretleri köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.(MB-EFE) - KÜTAHYA