Kaymakam Yetgin'den Okul Ziyareti

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:34



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:34

Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, okulları ziyaret etti.Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özgür Değirmenci ile merkezdeki okulları ziyaret eden Yetgin, öğrencilerin sorun ve önerilerini dinledi.Yetgin, öğrencilere meslek seçimine büyük önem vermelerini isteyerek, "Çok zorlama hayalleriniz olmasın. Seçilecek meslek sevilecek meslek olmalıdır. Mutlu olacağınız işi yapmanız daha önemlidir. Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için öncelikle derslerinize önem vermeniz lazım." dedi.