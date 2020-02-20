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Kaymakam Yıldırım sorunları dinledi

Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda halkın sorunlarını dinledi.

20.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:00Kaymakam Yıldırım sorunları dinledi
İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda halkın sorunlarını dinledi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, ilçe halkının sorunlarını dinledi. Bazı vatandaşlar, mahallelerindeki kaldırımların düzenlenmesi yönünde taleplerde bulunarak, Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım'ın da konu üzerinde takipçi olmalarını istediler. Kaymakam Yıldırım talepleri dinleyerek konunun takipçisi olacağını aktardı.

Kaymakam Yıldırım, Çarşamba Şeker Fabrikasının uzun bir aradan sonra yeniden açılacak olması dolayısıyla alt yapı ve mimari projeler üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü aktararak, Çarşamba-Ayvacık yolu güzergahında da ilerleyen süreçlerde aynı konularda çalışmaların olacağını söyledi.

Toplantı, vatandaşların taleplerinin dinlenmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Şükrü Yıldırım, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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