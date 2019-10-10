Haberler » Güncel » Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti

Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Hayvan Dostları Derneği Başkanı Filiz Işık tarafından oluşturulan barınağı ziyaret etti.

10.10.2019 13:00Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti
Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Hayvan Dostları Derneği Başkanı Filiz Işık tarafından oluşturulan barınağı ziyaret etti.
Kaymakam Yıldız, Işık'ın kendi imkanlarıyla hasta ve yaşlı sokak hayvanları için kurduğu barınağı gezdi.
Dernek Başkanı Işık, yaptığı açıklamada, kaymakamın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Işık, sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "3 dönümlük bir alan kiraladık ve burada hayvanlara gönüllü bakıcılık yapıyorum. Burada genellikle yaşlı, kör, sakat ve kanser olan sokak köpeklerinin bakımını üstleniyorum. Kaymakam beyin buraya gelip köpeklerle ilgilenmesi bizden bilgi alması çok hoşuma gitti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kemal Yıldız, Filiz Işık, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:39 Tatvan'da altyapı çalışmaları
13:40 Köpek balığına tekmeye ceza geldi
13:40 Dursunbey Çevre Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Başladı
13:40 Deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı
13:45 El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
13:45 "Barış Pınarı Harekatı'nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
13:44 Yalova'da uyuşturucuyla mücadele
10.10.2019 13:46:41