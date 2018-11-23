Kaymakam Yıldız, Öğretmenleri Ziyaret Etti

23 Kasım 2018 Cuma 16:33



23 Kasım 2018 Cuma 16:33

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret etti.Öğretmenlerle bir araya gelen Yıldız, öğretmenlere çok önem verdiklerini ifade etti.Öğretmenliğini çok onurlu ve gururlu bir meslek olduğun dile getiren Yıldız, "Bir insanı yetiştirmek, bir insanı değiştirmek bir dünyayı değiştirmeye bedeldir. Bunun da farkındasınız zaten. Bir öğrencinin dünyasına girmeniz, o öğrencinin hayatının şekillenmesinde çok önemli bir faktör olmaktasınız." dedi.Yıldız, ihtiyaç ve sıkıntılarında her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını dile getirerek, Öğretmen Günü'nü kutladı.Okul ziyaretlerinde sınıflara da konuk olan Yılıdız, öğrencilerle de sohbet etti.