Kaymakam Yıldız, Velilerin Taleplerini Dinledi

13 Kasım 2018 Salı 16:46



13 Kasım 2018 Salı 16:46

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, ilçede bulunan okulların müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı.Yıldız, Şehit Hakan Gülşen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıyla okul aile birliği başkanlarının taleplerini dinleyerek sorunlara çözüm bulunmasıyla ilgili girişimlerde bulunacağını kaydetti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'in de katıldığı toplantıda, okullardaki güvenlik önlemleri de konuşuldu.