Kaymakam Yılmaz'dan Esnaf Ziyareti

Havza
Kaymakamı Metin Yılmaz
ilçe esnafını ziyaret etti.
Ziyaretlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, Havza ekonomisi, iş gücü, istihdam ve Havza'nın günlük iş potansiyeli hakkında sohbet etti.
Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Birlik ve beraberlik içinde en iyi hizmeti sizlere getirmenin çabası içindeyiz. Her zaman için devletin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için çalışıyoruz." dedi.
Esnaf ziyaretlerinin beşincisini düzenlediklerine işaret eden Yılmaz, "Bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. İlçemiz esnafı ile muhabbetlerimizde Havza Organize Sanayi Bölgesi
'nin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı gündeme gelmektedir. Havza Organize Sanayi Bölgesi için diğer kurumlarımız ile yatırımcı gelmesi için çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Yılmaz'a ziyaretlerinde, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin ve Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı eşlik etti.
11 Aralık 2018 Salı 15:26