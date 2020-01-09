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Kaymakam Yılmaz, intihardan vazgeçirdiği genci makam odasında ağırlandı

Eskişehir'de dün akşamüstü saatlerinde çevreyolu üzerinde trafik levhasına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci ikna eden Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, sözünü tutarak gence yardımda bulundu.

09.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:28Kaymakam Yılmaz, intihardan vazgeçirdiği genci makam odasında ağırlandı
'de dün akşamüstü saatlerinde çevreyolu üzerinde trafik levhasına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci ikna eden Kaymakamı Erdinç Yılmaz, sözünü tutarak gence yardımda bulundu.

Dün saat 17.30 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu üzerinde yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki trafik yön levhasına çıkıp atlamak isteyen Hasan İ.'yi (28) Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz ikna etmişti. Yardıma muhtaç olduğunu belirten gence yardım sözü veren Kaymakam Yılmaz sözünü tuttu. Kaymakam Yılmaz, makam odasında ağırladığı gencin sorun ve taleplerini dinledi. Ardından Kaymakam Yılmaz, Hasan İ.'ye borcunu kapatması için söz verdiği yardımda bulunarak bir miktar para verdi.

Genç, kendisine yardım eli uzatan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a bir daha böyle teşebbüste bulunmayacağına ve iş bulup çalışacağına dair söz verdi.

Öte yandan nüfusunun Siirt iline kayıtlı olduğu ve Eskişehir'e iş bulma amacıyla geldiği belirtilen Hasan İ.'nin, çoğu intihar teşebbüsü olmak üzere 101 suç kaydı olduğu da öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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