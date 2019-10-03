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Kaymakam Yılmaz köy ziyaretlerine devam ediyor

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

03.10.2019 16:34Kaymakam Yılmaz köy ziyaretlerine devam ediyor
Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.
Enver Yılmaz, ilçeye bağlı Pişkidağ, Karakaya, Bayırbağ, Esenyurt, Büyükköy, Çayıryazı, Çamlıca, Pelitli, Bağlar, Bulanık, Karacalar, Otluk, Ocakbaşı, Derebük, Balaban Sarıkaya, Pınarlıkaya, Avcılar, Demirpınar, Çardaklı, Kureyşli Sarıkaya ve Göller köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.
Köy gezisi, kapsamında inceleme ve denetimler bulunarak vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Yılmaz, yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Köylerin ihtiyaçlarını tespit eden Yılmaz, eksiklerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Kaymakam Yılmaz'a ziyaretlerinde İl Genel Meclis üyeleri Salim Doğan ve İhsan Topcu, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Burak Kurt, İlçe Emniyet Amiri Yunus Çakıcıoğlu ve diğer daire amirleri eşlik etti.

Enver Yılmaz, Karakaya, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA

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