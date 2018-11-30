Kaymakam Yılmaz, Muhtarlarla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 16:50



30 Kasım 2018 Cuma 16:50

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Yılmaz, muhtarlık görevinin ulvi bir görev olduğunu söyledi.Muhtarların talep ve istekleri ile mahallelerin sorunlarını öğrendiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:"Bu sorunların giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bizler, sizlerden gelen talepleri önemsiyor ve ivedi şekilde çözüm bulunması yönünde çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimize ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hepinizle bir arada olmaktan oldukça mutlu oldum."Toplantıya katılan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı da düğünlerde silahla havaya ateş edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.Yılmaz, daha sonra muhtarların taleplerini dinledi.