Kaymakam Yılmaz, sosyal medyadaki korona virüs iddialarını yalanladı
Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs paylaşımlarına vatandaşların itibar etmemesini isteyerek, ilçe genelinde olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
18.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:54
Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs paylaşımlarına vatandaşların itibar etmemesini isteyerek, ilçe genelinde olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Kaymakam Yılmaz, sosyal medyadan "Ceyhan Devlet Hastanesinde iki kişinin testi pozitif çıktı ve Ceyhanlılar dışarı çıkmasın" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Yalan haberlere ve paylaşımlara vatandaşların itibar etmemesini isteyen Kaymakam Yılmaz, "İlçe genelinde korona virüs vakasına kesinlikle rastlanmamıştır. Resmi kurumlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya kesinlikle inanmayınız. Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum" dedi.
Kaymakam Yılmaz, yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları tedirgin eden kişilerin araştırıldığını, tespit edilip gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti. - ADANA
Kaymakam Yılmaz, sosyal medyadan "Ceyhan Devlet Hastanesinde iki kişinin testi pozitif çıktı ve Ceyhanlılar dışarı çıkmasın" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Yalan haberlere ve paylaşımlara vatandaşların itibar etmemesini isteyen Kaymakam Yılmaz, "İlçe genelinde korona virüs vakasına kesinlikle rastlanmamıştır. Resmi kurumlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya kesinlikle inanmayınız. Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum" dedi.
Kaymakam Yılmaz, yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları tedirgin eden kişilerin araştırıldığını, tespit edilip gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bayram Yılmaz, Ceyhan, Güncel
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