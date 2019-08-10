Kaymakam Yılmaz trafik ekiplerini denetledi

Havza
Kaymakamı Metin Yılmaz, trafik ekiplerini denetledi.
Yılmaz, Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı ile birlikte trafiğin yoğunlaştığı Ankara
- Samsun kara yolu üzerindeki denetim noktalarını ziyaret ederek alınan tedbirleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurban Bayramı nedeni ile trafikte yoğunluğun artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Havza Karadeniz
'in giriş kapısı ve bayram nedeni ile artan trafik yoğunlu hemen kendisini hissettiriyor. Ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alındı. Bu tedbirler bayram sonuna kadar devam edecek. Trafik ekiplerimiz tarafından alınan tedbirleri yerinde kontrol ettik. Bu vesile ile hem bu denetimlerde görev alan jandarma ve emniyet mensubu personelimizin, hem de yolculuk yapan vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve kazasız bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum." dedi.
Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı, 5 ayrı noktada trafik denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Bayram boyunca ekiplerimiz görev başında olacak. Sürücülerimizin dinlenerek yollarında devam etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.