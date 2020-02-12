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Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, verimli, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

12.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:50Kaymakam Yılmaz:
Kaymakamı Tahir Yılmaz, verimli, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, 5442 sayılı İl İdare Kanunu kapsamında daire amirleri ile kaymakamlık makamında toplantı düzenledi.

Bu tür toplantıları yaparak daha düzenli bilgi alış verişi, güçlü iletişim, hizmet standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda eksikliklerin giderilerek verimli, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunumunu sağlamayı amaçladıklarını belirten Kaymakam Yılmaz, ilçedeki kamu kurum amirlerinin aralarındaki iletişim ve dayanışmanın yapılan iş ve işlemlerin hızlılığına ve yüksek verimine büyük katkılar sağlayacağını ve toplum hayatına da olumlu etki edeceğini söyledi. - HATAY

Tahir Yılmaz, Yayladağı, Güncel

Kaynak: İHA

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