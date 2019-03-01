Kaymakam Yüce, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

HATAY (AA) – Hatay Yayladağı
Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Öğretmen evi çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programa kurum amirleri de katıldı.
Programda bir konuşma yapan Yüce, muhtarların devletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu söyledi.
Yüce, "Çoğunuz mevcut konumunuz itibari ile 31 Mart tarihine kadar mahallelerinizin muhtarısınız. Belki birçoğunuz yeniden adaysınız. Ben bu süreçte kurumsal kimliğinize zarar getirmeyeceğinize inanıyorum. Yeniden aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA