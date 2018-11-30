Kaymakam Yüce, Muhtarlarla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 16:24



30 Kasım 2018 Cuma 16:24

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Yayladağı ilçesindeki muhtarlarla buluştu.Yayladağı Öğretmenevi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Yüce, yaptığı konuşmada, istişarenin önemine dikkati çekerek, bu tür toplantıların daha sık olması gerektiğini söyledi.İlçenin, eğitimden sağlığa, altyapı hizmetlerinden güvenliğe kadar her konuda sorun ve çözüm önerilerini almak istediklerini ifade eden Kaymakam Yüce, "Her zamankinden daha ayık ve hassas olmalıyız. Gördüğümüz veya duyduğumuz hiç bir aksaklığa duyarsız kalmamalı, gerekli kişileri uyararak veya bilgilendirerek harekete geçirmeliyiz." dedi.Toplantıya, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan da katıldı.