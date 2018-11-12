Kaymakam Yücel, İş Yeri Açılışı Yaptı

Muradiye
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Harun Yücel
, bir lokantanın açılışını yaptı. Yenişehir
Mahallesi'nde açılışı yapılan iş yerini gezen Kaymakam Yücel, ilçede yatırım yapan iki girişimciyi tebrik ederek, iş yerinin hayırlı olmasını diledi.
İş yerinin açılmasıyla ilçeye gelen misafirlerin konaklama ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Yücel, "Bu girişimciler, parası olanların ilçeye yatırım yapmaları için örnek oldular. İnşallah devamı da gelir. Dolayısıyla iş yeri ilçeye hayırlı olsun." diye konuştu.
İş yeri açılışına, Binbaşı Evren
Kaptan, İlçe Emniyet Amiri Hasan Gün, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:21