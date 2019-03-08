Kaymakam Yüksel'e, Başarılı Olan Öğrencilerden Ziyaret

Bismil
Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel
'i, çeşitli spor dallarında dereceye giren başarılı öğrenciler ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Fatih Anadolu Lisesi
kız futbol takımı ve Bismil Anadolu Lisesi kız voleybol
takımı Türkiye
Şampiyonasında gösterdikleri başarıdan dolayı Kaymakam Yüksel tarafından 22 Şubat'ta İstanbul
, Edirne
, Çanakkale
gezisine gönderilerek ödüllendirildi.
Geziye katılan öğrencileri makamına kabul eden Yüksel, öğrencilerin eğitimi için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını söyledi.
Yüksel, "Öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmek için devlet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak
ise ilçede eğitiminde büyük atılımların yapıldığını belirterek, geleceği doğru inşa edebilmek adına devletin tüm imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını bildirdi.
Kaymakam Yüksel'e teşekkür eden Ak, "Öğrencilerimizdeki olumlu değişimin farkındayız artık. Öğrencilerimiz başarı ve ülkelerine faydalı bireyler olmak için daha kararlılar." diye konuştu.
Fatih, Kerem Süleyman Yüksel, Bismil, Güncel
Kaynak: AA