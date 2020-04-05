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Kaymakam Zaman: "Evde kalalım, sevdiklerimize zaman ayıralım"

Samsun'un Alaçam ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

05.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:18
Kaymakam Zaman:
Samsun 'un Alaçam ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine yapılan başvurulardan özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık, gıda ve bankacılıkla ilgili temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Alaçam'da tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kaymakam Fikret Zaman, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar korona virüs tedbirleri kapsamında ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Alaçam Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan arkadaşlarımız hizmetlerini sürdürmektedir. Evde kalalım. Sevdiklerimize zaman ayıralım. Bu kapsamda talepte bulunan vatandaşlara oluşturulan destek grubu tarafından ihtiyaçları evlerine kadar ulaştırılıyor. Vatandaşlarımız 112, 155, 156 ya ihtiyaçlarını bildirmeleri yeterlidir. Bununla birlikte üç gündür mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan Emniyet, Jandarma, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına ve koordinatörlerine, okul müdürlerine ve öğretmenlerimize, imamlarımıza, muhtarlarımıza yapmış oldukları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim "dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fikret Zaman, Samsun, Alaçam, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Zaman: 'Evde kalalım, sevdiklerimize zaman ayıralım' - Haberler

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