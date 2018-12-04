Kaymakam Zengince'den Jandarma ve Müftülüğe Ziyaret

Darende
Kaymakamı Enver Zengince, İlçe Jandarma
Komutanlığı ile İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.
Kaymakam Zengince ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet etti.
İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Topal'dan faaliyetler hakkında bilgi alan Zengince, daha sonra müftülüğü ziyaret ederek, ilçe Müftüsü Nurullah Birlik ile görüştü.
Zengince, ziyaretler sonunda, devletin birliği ve bütünlüğü, Darende'nin huzur ve güvenliği için günün 24 saati görevi başında olan jandarma ve müftülük çalışanlarına teşekkür etti.
Darende,Jandarma
04 Aralık 2018 Salı 17:32