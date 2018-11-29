Kaymakam Zengince'nin Kermes Ziyareti

29 Kasım 2018 Perşembe 12:41



29 Kasım 2018 Perşembe 12:41

Darende Kaymakamı Enver Zengince, Osman Hulusi Ateş Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermesi ziyaret etti.Kermesten alışveriş yapan Kaymakam Zengince, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.Okulun müdürü Adem Özkan'dan bilgi alan Zengince, öğrenciler tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) ithafen hazırlanan panoya duygularını yazdı.Okulun kütüphanesin zenginleştirilmesi için destek olacaklarını belirten Zengince, kapalı spor salonu, konferans salonu ve etkinlik sınıflarını gezdi.Zengince ziyaretinde, okulun ilçeye kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür ederek, eğitim kompleksinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.Kaymakam Zengince ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.