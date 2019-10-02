Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildiANKARA - İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.

02.10.2019 15:26
Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi
ANKARA - İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir."
Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

Osman Ekinci, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:41 Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı
20:36 Erzurum'da Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu
20:27 Irak'aki gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
20:24 Ayvalık'ta 132 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
20:15 Hamile kadın ana yoldan geçmek isterken canından oldu
20:07 Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu
20:02 İki öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı