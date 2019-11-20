Haberler » Yaşam » Kaymakama sürpriz doğum günü - Haber

Kaymakama sürpriz doğum günü

Muhabirlerin sürpriz doğum günü kutlaması Bursa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu şaşkına çevirdi.

20.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:00Kaymakama sürpriz doğum günü
Muhabirlerin sürpriz doğum günü kutlaması Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Bursa'nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'na muhabirlerden doğum günü sürprizi yapıldı. Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ile makamında toplantı halinde olan Yenişehir kaymakamı Suat Seyitoğlu, doğum günü pastası ile odaya giren gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

48 yaşına giren Seyitoğlu, "Benim için meslek büyüklerimin yanında çok büyük bir sürpriz oldu. Doğum günümü kutlamaları beni çok mutlu etti. İhlas Ajansı'na (İHA) teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sürpriz doğum gününe planlayan muhabirlerden Fatih Ak ise "Yenişehir kaymakamı Suat Seyitoğlu'nun doğum gününü değişik bir şekilde kutlamak istedik. Aniden habersiz olarak doğum günü pastası ile içeri girdik. Bu kutlama karşısında Yenişehir ve Orhangazi, İznik kaymakamlarımızda şaşırdı. Kendisine sağlıklı huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi. - BURSA

Yenişehir, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
00:37 Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
17:33 Vali Şentürk'e İl Çocuk Hakları Komitesinden ziyaret
16:57 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
16:55 Kaymakama sürpriz doğum günü
16:31 Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
21.11.2019 01:22:52