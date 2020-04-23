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Kaymakamdan 23 Nisan'da doğan öğrenciye sürpriz ziyaret

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, 23 Nisan'da dünyaya gelen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisini evinde ziyaret ederek, hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:21
Kaymakamdan 23 Nisan'da doğan öğrenciye sürpriz ziyaret
Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, 23 Nisan'da dünyaya gelen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisini evinde ziyaret ederek, hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile birlikte Selki Şehit Ali Cevizci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğithan Aydın'ın Selki Mahallesindeki ikametini ziyaret etti. Kaymakam Dilara Şenoğlu, 23 Nisan'da doğan ve 10. yaş gününü kutlayan Yiğithan Aydın'ın yaş gününü tebrik etti. Yiğithan Aydın'a yaş pasta götüren ve hediyesini veren Kaymakam Dilara Şenoğlu, doğum gününü kutladığı Yiğithan Aydın'a, "Çok şanslısın Aydın, doğum gününe kaymakam geliyor. Ne güzel bir şey bu" diye konuştu.

Kaymakam Şenoğlu, pasta kesilirken "İyi ki doğdun Aydın" sözleriyle yapılan alkışlara eşlik etti. Yiğithan Aydın'ın ailesi de, Kaymakam Dilara Şenoğlu'na oğullarının doğum gününde yaptığı sürpriz ziyaret ve hediyelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Aydın, Hüyük, Güncel , Haber
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