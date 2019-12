Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Kastamonu'nun Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kendi sosyal medya hesabından cep telefon numarasını paylaşıp, ilçede zor durumda bulunanların kendisine ulaşmasını istedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPTI

Yaklaşık 40 bin nüfuslu Tosya ilçesinde 2016 yılında göreve başlayan kaymakam Deniz Pişkin'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuru vatandaşlarının takdirini topladı. Pişkin, ilçede zor durumda bulunan kişilerin kendisine ulaşması için de cep telefonunun numarasını yayınlandı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin

Kaymakam Deniz Pişkin, kendisine ait sosyal medya hesabından "Önemli" başlığıyla paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Her türlü yokluğu, yoksulluğu, çaresizliği ve mağduriyeti insanlarımızın her zamankinden daha derinden hissettiği soğuk ve uzun kış günlerindeyiz. Yılın özellikle bu zamanları; zengin ile yoksulun arasındaki uçurumun her zamankinden daha can yıkıcı şekilde yaşandığı, garibanlığın siyah ve ağır bir gece gibi omuzlara çöktüğü, yalnızlığın ve kimsesizliğin yüreklerin en ince yerindeki bir sızı gibi daha derinden hissedildiği, sofrası dolu, bacası tüten, tenceresi kaynayan sıcacık evlerin bir mutluluk reçetesi gibi insana iyi geldiği zamanlar…

"BANA ULAŞIN"

Bundan mütevellit; hizmet etmekten şeref duyduğum bu güzel ilçenin mülki sınırları içinde yaşayan ve bizim ulaşamadığımız veya gözümüzden kaçan yoksullar, yetim ve öksüzler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, yalnız başına terkedilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar, aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri, çocuklarını giydirip yediremeyen anneler… Bana ulaşın.

"YARDIMINIZA KOŞACAĞIMDAN EN UFAK ŞÜPHENİZ OLMASIN"

İster görüşmek için makama gelin, ister telefonla arayın, ister sosyal medyadan bana mesaj yazın, isterse muhtarınızla veya bir ahbabınızla bana kelamınızı ulaştırın. Yasaların ve devletin bana tanıdığı imkân ve yetkileri azami ölçüde sizin için kullanarak yardımınıza koşacağımdan en ufak şüpheniz olmasın."