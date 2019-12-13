Haberler » Güncel » Kaymakamdan hastaneye ani denetim - Haber

Kaymakamdan hastaneye ani denetim

Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, ilçe hastanesine ani denetim gerçekleştirdi.

13.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:44Kaymakamdan hastaneye ani denetim
'nın ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, ilçe hastanesine ani denetim gerçekleştirdi.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastanede yapılan hizmetlerle ilgili Başhekim Hasan İnal'dan bilgi alan Kaymakam Teke, poliklinikleri, yataklı servisleri, Acil ve İdari birimleri denetledi.

Kaymakam Teke, çalışan personellerle görüşüp, onlara çeşitli sorular yönelterek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Servislere giderek hastalarla yakından ilgilenen Teke, hastalara şifa temennisinde de bulundu.

Bu arada, hastanede yatan hastalar ise, yöneticilerin böyle zaman zaman ziyaret ve denetim gerçekleştirmelerini istediler. - MALATYA

Gökhan Aslan, Malatya, Akçadağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:38 Türkiye ile İran arasında "91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" yapıldı - Haber
13:38 Noterlerde kredi kartı ile ödeme yılbaşından sonra başlayacak - Haber
13:36 Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı - Haber
13:36 Kaza yapan sürücüyü kurtarma ekipleri sakinleştirdi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:40:20