Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçenin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti
26.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:51
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçenin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile birlikte Ramazan Bayramı'nda da mesaiye devam eden kamu personeli ile güvenlik güçlerini ziyaret eden Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Gurubu yetkililerinden vatandaşlardan gelen talepler ve başvurular hakkında bilgi alarak bayramlarını kutladı.

İlçe merkezi ve değişik bölgelerde oluşturulan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görevli emniyet personeli, jandarma personeli ile sağlık personellerinin bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Ürkmezer, "Bayram süresince ve sokağa çıkma yasağının olduğu günden itibaren mesai mevhumu olmadan görevlerinin başında olan tüm kamu görevlilerinin, başarılı, gayretli ve dikkatli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi ve sizleri korusun, ailelerinizle beraber hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - KARABÜK
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Safranbolu, Güncel, Haber

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