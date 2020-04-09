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Kaymakamdan lise öğrencisine bilgisayar ve internet

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen lise öğrencisine dizüstü bilgisayar ve internet hediye etti.

09.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:34
Kaymakamdan lise öğrencisine bilgisayar ve internet
Van 'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen lise öğrencisine dizüstü bilgisayar ve internet hediye etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Latifiye Mahallesi'nde ikamet eden İstanbul Çapa Fen Lisesi öğrencisi Civan Çetin, bilgisayarı olmadığı için derslerini takip edemediğini kaymakamlığa bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Mehmetbeyoğlu, başarılı lise öğrencisi Civan Çetin'e dizüstü bilgisayar ve internet hediye etti.

Konuşla ilgili açıklama yapan Mehmetbeyoğlu, eğitimin her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bu yüzden bu evladımızın isteğine kayıtsız kalamazdık. Bu zorlu süreci devlet ve millet el ele verip en kısa zamanda atlatacağız. Öğrencilerimiz eğitimlerinden eksik kalmasınlar, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz evlerinde derslerini dikkatle takip etsinler, bizler elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
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