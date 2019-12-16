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Kaymakamdan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevlerine yeni atanan doktorlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

16.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:50Kaymakamdan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret
Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevlerine yeni atanan doktorlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretleri esnasında Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Bayram Aydoslu, Başhekim Yardımcısı Hüseyin Özer, Hastane Müdürü Mehmet Şahin eşlik etti.

Yöneticilerinden, hastane hakkında bilgiler alan Kaymakam Ürkmezer, "Safranbolu olarak sağlık hizmetleri anlamında önemli bir seviyeye ulaştık. Safranbolu Devlet Hastanesi sadece ilçemize değil bölgemize hitap eden bir hastanedir. İlçemiz hastanesinde doktor eksiklikleri giderildi ve hastanemiz hizmet anlamında daha da güçlendirildi. Safranbolu ve bölgemizdeki sağlık anlamında yapılan bu hizmetlerde emeği geçen ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Devlet Hastanesi, Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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