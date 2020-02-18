Haberler » Güncel » Kaymakamdan şehit annesine: 'Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır' - Haber

Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır"

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20Kaymakamdan şehit annesine:
Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Almalı, Şehit Uzman Çavuş Erol Öner'in şehadetinin yıldönümünde hasta olan annesi Hasibe Öner'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleri ile sohbet edin geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Almalı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli insanların daima yanındadır. Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır" dedi.

Ziyarete, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve Düziçi Müftüsü Ramazan Sancak'ta katıldı. - OSMANİYE

Erol Öner, Jandarma, Düziçi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:44:22