Kaymakamdan vefa grubunda görevli polislere belge

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polislere başarı belgesi verdi.

Kaymakamdan vefa grubunda görevli polislere belge
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polislere başarı belgesi verdi.

Korona virüs (Covid-19) salgınının başlaması ile kurulan Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli emniyet mensupları ve bu süreç içerisinde koordinasyonu sağlayan komiser yardımcılarını özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Kaymakam Ürkmezer, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Safranbolu Kaymakamlığında yapılan törenle görevli personele başarı belgelerini veren Kaymakam Ürkmezer, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın, devletimizin aldığı önlemler sayesinde yıkıcı sonuçları, karşımıza çıkarmamıştır. Sürecin başında oluşturduğumuz vefa grupları ile hiçbir vatandaşımız mağdur kalmamıştır. Emniyet teşkilatımız her konuda olduğu gibi yine mesai mevhumu gözetmeksizin canla başla çalışarak, bu süreç içerisinde kendine yakışanı yaptı. Asli görevleriyle beraber yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza ulaşarak onları yalnız bırakmadı. Hastalığın yayılmaması için gece gündüz demeden büyük gayretle çalışan Emniyet personellerimize teşekkür ederim" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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