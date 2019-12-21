Haberler » Güncel » Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi - Haber

Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Burak Akköz, 4. sınıf öğrencisi Sudenaz Işık'ın isteğini yerine getirdi.

21.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:58 Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi
'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Burak Akköz, 4. sınıf öğrencisi Sudenaz Işık'ın isteğini yerine getirdi.
İlçeye bağlı Köyü İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Sudenaz Işık, Kaymakam Burak Akköz'e mektup yazarak, okul bahçesinde beslediği 'Kuzey' isimli sokak köpeği için baraka istedi.
Öğrencinin isteğine duyarsız kalmayan Akköz, okulun bahçesine baraka yaptırdı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Akköz, "Sudenaz'ın mektubunu okuyunca isteğine karşı duyarsız kalamadım. Barakayı yaptırıp getirdik. Öğrencilere göstermiş oldukları bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Sudenaz Işık ise "Havalar soğuduğu için köpeğimiz üşüyordu. Okulun bahçesine arkadaşlarımızla birlikte baraka yapmak istedik fakat yapamadık. Bunun üzerine kaymakam beye mektup yazarak kulübe istedim. O da bizim bu isteğimizi yerine getirdi. Kendisine öğrenciler adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bostankaya, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16   Suriye'de yeni göç dalgası devam ediyor - Haber
13:16   Bolu abant'a gelen ziyaretçiler, ruam hastalığı şüphesi sonrası atlara iyi bakım istedi - Haber
13:16   Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Haber
13:14   Balıkesir'de "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu" - Haber
13:09   Denizli'de 2019'un ilk 11 ayında 877 kişi intihar girişiminde bulundu - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:17:39