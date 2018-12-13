Kaymakamı Bulacak'ın Eşi, Şehit Aileleriyle Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 12:15



13 Aralık 2018 Perşembe 12:15

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak'ın eşi Nilgün Bulacak, ilçedeki şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.Askeri Gazinoda şehit aileleri onuruna yemek düzenlendi. Yemek öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.Kaymakam Bulacak'ın eşi Nilgün Bulacak, yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Bulacak, "Şehitlerimizin aileleriyle hemhal olmak, devletimizin, milletimizin ve kadirşinas Dörtyol halkının en asil ve en şerefli görevi olmaya devam edecektir. İnşallah sizlerle hem bu tür toplantılarda hem de hanelerinizde birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.Bulacak daha sonra şehit ailelerinin masalarını ziyaret ederek onlarla sohbet bir süre sohbet etti.Yemeğe ilçe protokol üyelerinin eşleri de katıldı.