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Kaymakamı Çalışır, basın ile bir araya geldi

Malatya'nın Darende Kaymakamı Malik Çalışır, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

14.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:00Kaymakamı Çalışır, basın ile bir araya geldi
'nın Kaymakamı Malik Çalışır, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özel bir restoranda basın çalışanları ile bir araya gelen Kaymakam Çalışır, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geç de olsa bir araya geldiklerini ifade etti. Çalışır, kamuoyunu aydınlatmak ve şehrin gündemini aktarmak adına gazetecilerin fedakarca çalıştığını söyledi.

"Gazeteciler toplumun hafızasıdır"

Gazetecilerin toplumun hafızası olduğuna değinen Çalışır, "Gazeteciler, tarihe not düşerek, olayları, gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Gelecek nesillere geçmişle ilgili bilgi ve dokümanların aktarılmasında köprü vazifesi görüyorlar. Basın çalışanlarının baskı altında olmadan, özgür iradeleriyle yorum katmadan olayları yansıtmasının kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağladığı düşüncesiyle herkesin görev ve sorumluluğunu tam olarak yapması gerektiğine inanıyorum" dedi. Çalışır, ayrıca gazetecilik görevleri vesilesiyle Darende'nin tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı muhabirlere teşekkür etti.

Darende Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan İşcen de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hatırlanmanın kendilerini mutlu ettiğini bildirdi. - MALATYA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: İHA

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