Kaymakamı Demir, Yol Denetimine Katıldı

İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri
Demir, yol kontrol ve arama noktasında denetime katıldı.
Kaymakam Demir, ilçe ve ülke genelinde asayiş ve güvenliği temin etmek üzere 24 saat esasına göre icra edilen yol kontrollerini ve arama faaliyetini denetledi.
Afyonkarahisar- Ankara
kara yolu 20. kilometresinde akşam saatinden başlayarak gece yarısına kadar süren faaliyet Demir nezaretinde gerçekleşti.
Demir, burada yaptığı konuşmada, asayiş, güvenlik ve trafik uygulamasını icra ettiklerini söyledi.
"Akşam saatinden başlayarak gece yarısına kadar süren kısmına bizzat nezaret ettim." diyen İncehisar Kaymakamı Demir, şöyle konuştu:
"Seçtiğimiz noktalar ilçeye giriş ve çıkışlara hakim olacak noktalar. Sürücülerin büyük çoğunluğunun araç muayenesi ve zorunlu trafik sigortasının uygun olduğunu tespit ettik. Trafik bilincinin ilçemizde ve ülkemizde yükseliyor olması sevindirici. Huzuru ve kamu düzenini devam ettirmek için İçişleri Bakanımızın emri ile tüm yurtta gerçekleşen bu uygulamalar ilçemizde de devam edecek."
Ahmet Nuri
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:02