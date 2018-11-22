Kaymakamı Şeref Aydın'a Ziyaretler

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran'da, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ile birlikte İlçe Kaymakamı Şeref Aydın'ı ziyaret etti.
Havran Kaymakamlık makamındaki görüşmede ilçenin genel durumu değerlendirildi.
Devam eden çalışmalar hakkında Aydın'dan bilgi alan Canbey, "Güzel Havran her geçen gün daha da güzelleşiyor, gelişiyor. Havran'ın ihtiyaç duyduğu projeleri Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla el ele verip hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin verimli geçtiği bildirildi.
Balıkesir,Ak Parti,Havran,Aydın
22 Kasım 2018 Perşembe 12:32