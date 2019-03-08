Kaymakamı Tortop Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop İstanbul Vezneciler
'de düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Yaşar Özlem'in ailesini ziyaret etti.
Kaymakam Eflatun Can Tortop, şehidin annesi Keziban Koç ile bir süre sohbet ederek, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerine ve gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum." dedi.
Sandıklı, Vezneciler, Eflatun Can TORTOP, Güncel
Kaynak: AA