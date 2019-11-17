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Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'nun esnaf ziyareti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

17.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:29Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'nun esnaf ziyareti
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Mehmetbeyoğlu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ile birlikte esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, beklentilerinin olup olmadığını sorarak ihtiyaçlar doğrultusunda esnaflarla istişare yaparak çözüm yolları hakkında görüşme yaptı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, makamının herkese açık olduğunu, bu tür ziyaretleri de sık sık yapacağını ifade ederek, "Esnaflarımız ne kadar hareketli olursa, ilçemizin ticari durumu da o kadar hareketli olacaktır. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ki ilçemizdeki canlılık ve ticaret artsın" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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